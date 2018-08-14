Вторник, 14 Августа 2018 года
21:26:26 МСК

Прокуратура запросила 10 лет колонии для челябинского экс-вице-губернатора

Политика

Николая Сандакова требуют отправить в колонию строгого режима и обязать уплатить штраф 14 млн рублей

Челябинск, 14 августа 2018, 21:18 — REGNUM  Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков может отправиться на десять лет в колонию строгого режима. Такое наказание ему требует назначить прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Требования были озвучены 14 августа в Советском районном суде Челябинска. Также обвинение требует обязать Сандакова уплатить 14 млн рублей в виде штрафа.

Напомним, Сандаков был задержан в конце марта 2015 года. Ему вменяют мошенничество, получение взятки и неправомерный доступ к компьютерной информации. Несколько месяцев он провёл в СИЗО.

Сам экс-чиновник не признаёт своей вины ни по одному из пунктов обвинения и считает, что его оговорили.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Сандакова
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить