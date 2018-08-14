Тереза Мэй заявила о «серьёзном» уровне террористической угрозы в Британии

Лондон, , 19:51 — REGNUM Уровень террористической угрозы в Великобритании после инцидента у здания парламента в Лондоне остается «серьёзным», заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

По классификации британских спецслужб это означает, что угроза новой террористической атаки очень вероятна. Более высоким является только последний, «критический» уровень угрозы.

Чуть ранее сегодня Тереза Мэй провела заседание комитета COBRA, который координирует действия правительства в чрезвычайных ситуациях. По его окончании премьер заявила, что экстремисты преследуют цель разделить британское общество, но «они никогда не добьются успеха».

«Я хочу призвать общественность проявлять бдительность, но всё же вести себя как обычно и собираться вместе, так же, как это было после отвратительных атак в Манчестере и Лондоне», — сказала Мэй.

Напомним, сегодня утром в Лондоне автомобиль Ford Fiesta врезался в заграждение у здания парламента Соединённого Королевства, в результате лёгкие травмы получили два человека. Водитель автомобиля был задержан. Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее как террористический акт.

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