В Чебоксарах определились, кому вручить высшие награды

Чебоксары, , 19:51 — REGNUM В столице Чувашии выбрали почётного гражданина. Из семи выдвинутых кандидатов по итогам голосования выбрана экс-министр труда Чувашии, бывший вице-мэр Чебоксар Крета Валицкая. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было принято сегодня, 14 августа, на заседании столичного парламента. Другой кандидат, мастер спорта по боксу Валерий Львов, вероятно, получит медаль «За заслуги перед городом Чебоксары».

На заседании городского собрания депутатов Чебоксар выбрали почётного гражданина города. Напомним, на это звание были выдвинуты получившая в этом году «Золотую маску» актриса чувашского драмтеатра Вера Кузьмина, журналист Николай Мулянов, мастер спорта по боксу Валерий Львов, руководитель национального фольклорного ансамбля «Уяв» Зинаида Козлова, экс-министр труда и бывший вице-мэр Чебоксар Крета Валицкая. Педагогический вуз выдвинул народного артиста России Петра Заломнова, организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов совместно с администрацией Чебоксар — бывшего партийного и государственного деятеля Александра Петрова.

Вице-спикер горсобрания Николай Владимиров сообщил, что на «заседаниях практически всех постоянных комиссий была предложена кандидатура» Петрова, на двух комиссиях — кандидатура Львова, но «решением президиума и всех постоянных комиссий абсолютным большинством голосов принято решение поддержать кандидатуру» Валицкой.

«Но хочу отметить, что сегодня на заседании президиума городского собрания депутатов мы рассмотрели также награждение ещё одной муниципальной наградой — медалью «За заслуги перед городом Чебоксары» Львова Валерия Константиновича. Фактически исполнили решение двух постоянных комиссий, прислушались к депутатам, которые единогласно приняли решение представить его к награде», — доложил Владимиров.

Примечательно, что Валицкая ранее была награждена медалью «За заслуги перед городом Чебоксары», а Львов является почётным гражданином Марий Эл.

В ходе голосования 28 депутатов поддержали кандидатуру Креты Валицкой, воздержались пятеро. Справороссы предложили также проголосовать за кандидатуру Александра Петрова, он получил пять голосов поддержки.

Напомним, Валицкая в 1995—2002 годах работала министром труда и занятости Чувашии, в 2002—2005 годы — первым заместителем главы администрации Чебоксар. Награждена медалью «За заслуги перед городом Чебоксары», является почётным гражданином Ядрина и Моргаушского района. Сейчас находится на пенсии.

Валерий Львов является мастером спорта СССР международного класса по боксу, победитель первенства Европы среди юниоров (1972 год), неоднократный призер чемпионатов, дважды побеждал в чемпионате Европы по боксу, был чемпионом мира по боксу. Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашии, заслуженный тренер Марий Эл и Чувашии, почётный гражданин Марий Эл.