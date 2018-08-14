После задержания мэра Оренбурга власть перешла к первому заму

Оренбург, , 19:48 — REGNUM В Оренбурге после задержания главы города Евгения Арапова обязанности градоначальника исполняет первый заместитель главы города Сергей Николаев.Такие правила прописаны в уставе муниципального образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации областного центра.

Напомним, 14 августа силовики задержали мэра Евгения Арапова. Глава Оренбурга задержан в рамках расследования коррупционного дела о крупной взятке, полученной, как считает следствие, его заместителем Геннадием Борисовым.

Заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству задержан 8 августа, а 10 августа взят под стражу.

По данным силовиков вице-мэр получил от гендиректора одной из фирм 2 млн рублей. Речь шла о вымогательстве взятки по предварительному сговору в составе группы лиц. Спустя шесть дней силовики задержали и начальника Борисова.

По версии следствия, 19 мая 2018 года Борисов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с главой города Оренбурга Араповым лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме 600 тыс. рублей, из них 400 рублей причиталось Евгению Арапову.

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