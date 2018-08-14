В Симферополе выбрали нового ответственного за мусор

Симферополь, , 18:07 — REGNUM После мусорного коллапса в Симферополе и отставки ответственного чиновника временно курировать сферу городского хозяйства в городе будет заместитель главы администрации Сергей Круцюк, который ранее занимался вопросами транспорта, связи и капстроительства. Об этом 14 августа сообщили руководитель администрации крымской столицы Игорь Лукашёв.

«Согласно распределению функциональных обязанностей, этим будет заниматься Круцюк Сергей Петрович. Вопрос санитарной очистки города будет находиться на моём личном контроле», — отметил Игорь Лукашёв, подчеркнув, что будет следить в режиме реального времени за всеми результатами мониторинга контейнерных площадок и работы по вывозу ТКО с территории города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Симферополя признали, что из-за несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок ситуация со стихийными свалками в Симферополе достигла размеров бедствия. По словам чиновников, причина в том, что большая часть мусороуборочной спецтехники старая, поэтому не выдерживает нагрузки и постоянно находится в ремонте.

За срыв работы по вывозу мусора заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк покинул свой пост.

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