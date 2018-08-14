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Курды хотят автономии в составе Сирии

Политика

В Дамаске прошла вторая встреча делегации курдского движения с сирийским правительством

Курды хотят автономии в составе Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курды

Дамаск, 14 августа 2018, 17:45 — REGNUM  По информации проправительственной сирийской газеты Al-Watan, в Дамаске прошла вторая встреча делегации курдского движения с представителями сирийского правительства. Курдов представляет Сирийский демократический совет. На встрече присутствовали и представители Сирийских демократических сил, поддерживаемых США.

Турецкое агентство «Анадолу» в отношении состава делегации сообщило, что это были представители террористической организации YPG (сирийское крыло PKK), курдских отрядов Народных защитников (сирийского крыла Рабочей партии Курдистана).

В ходе переговоров обсуждались детали контроля над территориями, которые находятся на севере и востоке Сирии. Они сейчас под Сирийскими демократическими силами, и были отбиты у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при помощи США.

В плане контроля стороны формируют подходы по созданию местных органов самоуправления на данной территории. Курды предлагают автономию, но в составе Сирийской Арабской Республики. Вопрос, конечно же, в том, какими правами будет обладать это автономное образование, если оно будет создано.

Один из лидеров Сирийского демократического совета заявил, что курдские отряды войдут в состав Сирийской арабской армии и будут стоять на защите рубежей страны.

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Война в Сирии
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