Лавров: США злоупотребляют ролью доллара в мире

Москва, , 17:41 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что США грубо злоупотребляют ролью своей валюты — доллара — в мировой экономике, что неминуемо приведет к его ослаблению. Об этом он заявил журналистам сегодня, 14 августа.

«Я уверен, что подобное злоупотребление грубейшее ролью американского доллара в качестве мировой резервной валюты приведёт к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что в сложившейся ситуации все больше стран будут вынуждены на всякий случай отказываться от доллара и полагаться на более надежных и более договороспособных партнёров с точки зрения использования их валют.

Напомним, все больше стран действительно стремятся отказаться от доллара при торговых расчетах. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовится вести торговлю со своими партнёрами, в том числе и с Россией, в национальных валютах.

Стоит отметить, что вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что российские власти рассматривают возможность торговли нефтью и газом в национальной валюте.