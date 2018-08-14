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Лидер партии «Яблоко» снялся с выборов в Ярославскую областную думу

Политика

Он сделал это сам

Лидер партии «Яблоко» снялся с выборов в Ярославскую областную думу
Ярославская областная дума

Ярославль, 14 августа 2018, 17:25 — REGNUM  Председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов написал заявление в облизбирком с просьбой исключить его из участия в выборах в Ярославскую областную думу. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

«У меня нет желания участвовать в этом жульничестве под названием «Выборы в Ярославскую областную думу». Через суд нашу партию сняли, меня попросили идти в одномандатном округе, чтобы я ее поддержал. Лично мне в компании, которая соберется в думе, даже в одиночку работать было бы стыдно и неудобно. У меня нет мотивов туда избираться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, партийный список «Яблока» сняли по иску «Коммунистов России» и ЛДПР, но кандидаты в одномандатных округах могли бороться за мандаты. Другие «яблочники» продолжают участвовать в избирательной кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: «Яблоко» на выборах в Ярославле будет добивать ПАРНАС

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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