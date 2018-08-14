Странные санкции Турции: без патентов из США не делается ничего

Москва, , 17:06 — REGNUM Сама по себе идея о том, что в современном мире можно отказаться от американской электроники, довольно странная, и тут не важно, кто отказывается и где ищет альтернативу, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение бойкотировать ввоз в страну американской электроники. Это стало ответом на введенные минфином США ограничения в связи с арестом в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Нет ни одного электронного устройства, свободного от американских патентов. Следовательно, будь они хоть корейские, хоть китайские, а они платят отчисления в США. Они разработаны на базе элементов, придуманных в США. В них используются протоколы, операционные системы и ПО, написанные в США.

При этом клеить на них можно что угодно, будь то made in China или где-то ещё, включая Турцию. Или Турция хочет полностью создать все элементы электроники с нуля? Как-то сомнительно. Скорее всего, уважаемый Эрдоган вознамерился просто немного ужалить Америку и отказаться от закупок отдельных наименований этой самой электроники.

И вместо этого заняться, как это говорится, «отверточной сборкой» этой самой электроники. Конечно, это уже неплохо, но на полноценный ответ санкциям — не тянет.

В принципе, в России точно такая же проблема. Большая часть электроники, которую выдают за отечественную, таковой не является. Но у нас процесс «импортозамещения» начался немного раньше и уже есть некоторый процент электроники и её элементов, которые можно с некоторыми оговорками назвать российскими.

Получится ли повторить такой же трюк Турции — большой вопрос. Впрочем, это открывает уже возможности для нас: мы можем участвовать в кооперации с турками, имея опыт производства чего-то своего.

Российской, а уж тем более турецкой электронике нужно ещё пройти огромный путь до полной автономности, и в одиночку этот путь не пройти. В этом вопросе без кооперации не смогут полноценно развиваться даже и сами США. Поэтому нам стоит искать пути такого сотрудничества, чтобы можно было создать какой-то противовес.

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