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Власти России дали разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Политика

Ранее разрешения на строительство газопровода в своих территориальных водах дали власти Финляндии, Швеции и Германии

Власти России дали разрешение на строительство «Северного потока — 2»
ekoavrasya.net
Строительство газопровода

Москва, 14 августа 2018, 17:03 — REGNUM  Компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые разрешения для прокладки участка газопровода «Северный поток — 2» по территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба компании.

Компания сообщается, что Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Российской Федерации выдала разрешение на укладку участка газопровода «Северный поток — 2» в российских территориальных водах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разрешения на прокладку «Северного потока — 2» в своих территориальных водах ранее выдали власти Финляндии, Швеции и Германии.

Разрешение пока не выдали только власти Дании, и, судя по всему, они не собираются этого делать. Но это не помешает прокладке газопровода, так как его можно проложить в обход датских территориальных вод с незначительным удлинением нитки.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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