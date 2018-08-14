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В Казахстане выявили нарушения в работе палаты судебных исполнителей

Политика

Сотрудники прокуратуры выявили 2,5 тыс. вмешательств в процесс распределения производств

Астана, 14 августа 2018, 17:08 — REGNUM  Генеральная прокуратура Казахстана провела проверку деятельности Республиканской палаты частных судебных исполнителей и выявила грубые нарушения законности, сообщает 14 августа издание «КазТАГ» со ссылкой на министерство юстиции республики.

Сотрудники прокуратуры выявили 2,5 тыс. вмешательств в процесс распределения производств между частными судебными исполнителями. В ведомстве отметили, что исполнительные документы о взыскании алиментов и заработной платы в доход государства остаются без исполнения.

Кроме того, обнаружено 572 нарушения при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

Отметим, по поручению Генпрокуратуры Казахстана комитет государственных доходов республики проводит комплексную налоговую проверку. По выявленным фактам принимаются меры по правовому обеспечению исполнительного производства и деятельности частных судебных исполнителей.

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Политическая жизнь Казахстана
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