На Украине не ждут от встречи Меркель и Путина «прорывных решений»

Киев, , 16:50 — REGNUM Политолог Константин Дикань считает, что от предстоящей встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель не стоит ожидать «эпохального прорыва» по украинскому вопросу. Об этом Дикань заявил 14 августа в эфире телеканала NewsONE.

«Анонсированные темы переговоров более-менее прогнозируемые — это энергетическая сфера, конфликт в Сирии. И поскольку Германия — один из активных участников «нормандской четверки» и минских переговоров, конечно Меркель будет в той или иной степени интересоваться положением дел на востоке Украины с точки зрения Владимира Путина», — сказал Путин.

Он сообщил, что Украине важно, чтобы Германия гарантировала прокачку по украинской газотранспортной системе не менее 55 млрд куб. м газа в год. Это позволит обеспечить самоокупаемость ГТС.

«Я бы рассматривал только один аспект — будет ли Ангела Меркель настаивать на сохранении транзита газа через Украину после 2019 года, и о каких цифрах может идти речь? Или это чисто символические — 10−15 млрд куб. м, или это все-таки цифры в два-три раза больше, которые позволят говорить о какой-то самоокупаемости и возможности модернизации магистральных газопроводов. О трубе трудно забыть, поскольку это существенный источник дохода бюджета. О 3 млрд долл нельзя забыть… Чтобы труба была самоокупаемой нужно прогонять не менее 55 млрд куб. м газа», — сказал Дикань.

Эксперт призвал Киев нарастить добычу собственного газа и построить LNG-терминал в Херсонской области.

«Вопрос энергетической независимости, о которой много говорили все 27 лет, должен решаться за счет увеличения собственной добычи газа и постройки собственного LNG-терминала. Хотя газ у него будет дороже», — пояснил Дикань.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин обсудит с канцлером Меркель американские санкции.

Он сообщил, что стороны обсудят украинский вопрос и ситуацию в Сирии. Также Путин и Меркель затронут вопросы двусторонней повестки, в том числе реализацию коммерческих проектов и строительство газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, 13 август пресс-служба правительства Германии проинформировала, что 18 августа канцлер Германии Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным. Встреча Путина и Меркель пройдет во дворце Мезеберг в Бранденбурге. Начало переговоров запланировано на 18.00 по местному времени.

«Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Последняя встреча канцлера Германии с российским президентом состоялась в мае этого года в Сочи.