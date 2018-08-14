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Главу центральных районов Ярославля не могут найти

Политика

Трубку он не берет

Главу центральных районов Ярославля не могут найти
Мэрия Ярославля

Ярославль, 14 августа 2018, 16:16 — REGNUM  Ставшего известным за последние два дня главу центральных районов Ярославля Георгия Гудыму не могут найти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации районов и мэрии.

Как сказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации района, глава находится целый день на совещаниях в мэрии. Заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко сообщил, что со вчерашнего дня Гудыма перестал выходить на связь и в мэрии не появлялся.

В городе выдвигают различные версии исчезновения попавшего в скандал чиновника. Портал «76.ру» сообщил о нападении на Гудыму, правда, без ссылок на источники. Подтверждения этой информации нет.

История с назначением чиновника, отбывающего условный срок наказания за нападения на полицейского, получила широкий резонанс в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская прокуратура проверит законность назначения главы с судимостью

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