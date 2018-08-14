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Трамп жёстко отреагировал на инцидент у британского парламента

Политика

Американский президент прокомментировал наезд на пешеходов в столице Соединённого Королевства

Трамп жёстко отреагировал на инцидент у британского парламента
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 14 августа 2018, 15:49 — REGNUM  После наезда на пешеходов у здания британского парламента в Лондоне президент США Дональд Трамп призвал к жёстким и решительным мерам против террористов. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

«Еще один теракт в Лондоне. Разбираться с этими бешеными животными следует жёсткими силовыми методами!» — говорится в сообщении.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1029332350969237504

Напомним, утром 14 августа в столице Великобритании в заграждение близ здания парламента врезался автомобиль, в результате происшествия двое человек получили лёгкие травмы. Водитель транспортного средства был задержан полицейскими.

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