США перевооружают свою армию, а Украине помощь сократили — эксперт

Киев, , 15:49 — REGNUM На 2019 год США на 100 млн долл. снизили объем военной помощи Украине по сравнению с 2018 годом. Как сообщает пресс-служба посольства Украины в США, Вашингтон выделил 250 млн долларов на нужды обороны Украины.

«Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный сенатом и палатой представителей закон о «Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны». Документом предусмотрено выделение министерству обороны США 250 млн долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе в виде летальных оборонных вооружений. Искренне благодарны нашему ключевому стратегическому партнеру — Соединенным Штатам Америки — за последовательную и действенную поддержку в борьбе с российской агрессией», — говорится в сообщении посольства Украины в США в «Фейсбуке».

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков считает, что США урезали финансирование военной помощи Украине из-за перехода армии США на вооружения пятого поколения и создания космических войск.

«Американцы перевооружают свои вооруженные силы на новые виды вооружений. У них вооружения поколения 4+, и они переходят на вооружения пятого поколения. Также они хотят создать космические войска. Это самое основное. Хочу привести пример, Китай тратит на оборону 150 млрд, Россия — от 50 до 80 млрд в зависимости от подсчета. 72% НАТОвского бюджета приходятся на военный бюджет США», — сказал Стариков 14 августа в эфире канала NewsONE, комментируя причины сокращения военной помощи США.

Он сообщил, что Киев сможет потратить 250 млн долл. на закупку американских вооружений и оплатить работу военных инструкторов НАТО.

«В том, что нам американцы выделяют деньги, есть политическая, военная и экономическая составляющие. Политическая составляющая — мы для американцев представляем какой-то интерес. Второе, деньги не пойдут в наш бюджет, никто не перечислит их на наш казначейский счет. Они купят нам вооружения, которые мы закажем у США. Также будут работать инструкторы, предусмотрена поставка летального вооружения… Деньги не попадут в руки коррупционеров. Они пойдут на нужды наших вооруженных сил», — добавил Стариков.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года США приняли проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает 350 миллионов гривен для Украины, в том числе в виде летального оружия. С 2014 года США потратили на повышение обороноспособности Украины более 1 млрд долл. При этом Вашингтон передал ВСУ широкий спектр вооружений: ПТРК «Джавелин», противоартиллерийские радары, бронеавтомобили «Хаммер», пулеметы и антиснайперские системы.