ЕС согласился продолжить финансирование реформы госуправления на Украине

Киев, , 15:46 — REGNUM Украина получит от ЕС второй транш в размере 15,5 млн евро на реформу государственного управления, сообщает 14 августа УНИАН.

Согласно сообщению, ЕС проанализировал отчет Киева о проведении реформы госуправления в 2017 году и принял решение продолжить финансирование. По словам временного поверенного в делах ЕС на Украине Томаса Фрелесена, Киев добился «ощутимого прогресса» в изменении госуправления. В будущем Киев должен будет реорганизовать 10 министерств, провести конкурсный отбор на должности специалистов по вопросам реформ, улучшить систему оплаты труда чиновников.

Напомним, ранее ЕС одобрил кредит Украине на проведение реформы госуправления в размере 104 млн евро. Первый транш в размере 10 млн евро поступил в мае 2017 года.

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