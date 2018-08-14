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ЕС согласился продолжить финансирование реформы госуправления на Украине

Политика

Киев должен будет реорганизовать 10 министерств

ЕС согласился продолжить финансирование реформы госуправления на Украине
Генри Робинсон. Гальванизация трупа. 1836

Киев, 14 августа 2018, 15:46 — REGNUM  Украина получит от ЕС второй транш в размере 15,5 млн евро на реформу государственного управления, сообщает 14 августа УНИАН.

Согласно сообщению, ЕС проанализировал отчет Киева о проведении реформы госуправления в 2017 году и принял решение продолжить финансирование. По словам временного поверенного в делах ЕС на Украине Томаса Фрелесена, Киев добился «ощутимого прогресса» в изменении госуправления. В будущем Киев должен будет реорганизовать 10 министерств, провести конкурсный отбор на должности специалистов по вопросам реформ, улучшить систему оплаты труда чиновников.

Напомним, ранее ЕС одобрил кредит Украине на проведение реформы госуправления в размере 104 млн евро. Первый транш в размере 10 млн евро поступил в мае 2017 года.

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