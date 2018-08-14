Путин 15 августа встретится с президентом Туркмении

Москва, , 15:41 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым состоится 15 августа в Сочи. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудят ключевые вопросы развития сотрудничества Москвы и Ашхабада в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, Путин и Бердымухамедов уделят внимание актуальным региональным проблемам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл темы предстоящих переговоров Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 18 августа в Берлине лидеры обсудят вопросы, связанные с конфликтами на Украине и в Сирии, коснутся американских санкций и других важных мировых проблем.

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