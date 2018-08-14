На форум «Машук-2018» в Пятигорске приедет Владимир Путин

Москва, , 15:35 — REGNUM В среду, 15 августа, Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018» в Пятигорске посетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер по прибытии в Пятигорск посетит Комсомольскую поляну у подножия горы Машук, осмотрит выставки и экспозиции форума и встретится с его участниками.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил организаторам и гостям форума приветственное обращение, в котором отметил, что участники мероприятия стремятся «внести свой вклад в развитие Северного Кавказа».

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Напомним, молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске с 2010 года. В его мероприятиях за восемь лет приняло участие порядка 20 тыс. человек. Мероприятия «Машук-2018» посвящены Году добровольца в России.

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