Вторник, 14 Августа 2018 года
16:52:28 МСК

На форум «Машук-2018» в Пятигорске приедет Владимир Путин

Политика

Российский лидер осмотрит выставки и экспозиции форума и встретится с его участниками

Москва, 14 августа 2018, 15:35 — REGNUM  В среду, 15 августа, Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018» в Пятигорске посетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер по прибытии в Пятигорск посетит Комсомольскую поляну у подножия горы Машук, осмотрит выставки и экспозиции форума и встретится с его участниками.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил организаторам и гостям форума приветственное обращение, в котором отметил, что участники мероприятия стремятся «внести свой вклад в развитие Северного Кавказа».

Читайте также: Путин направил приветствие участникам форума «Машук-2018»

Напомним, молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске с 2010 года. В его мероприятиях за восемь лет приняло участие порядка 20 тыс. человек. Мероприятия «Машук-2018» посвящены Году добровольца в России.

Читайте также: В СКФО стартовал молодежный форум «Машук-2018»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Молодежный форум «Машук-2018»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить