ФИФА устранила коррупцию... в кодексе по этике

Цюрих, Швейцария, , 15:19 — REGNUM Понятие «коррупция» исключено из кодекса по этике Международной федерации футбола (ФИФА). В документе появилось слово «диффамация», сообщает Associated Press.

Решение о внесении поправок в этический кодекс было принято руководством в закрытом формате. Теперь в документе оговорен запрет для лиц, связанных с кодексом этики, на публикации «клеветнического характера» в отношении членов ФИФА и связанных с организацией лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году вокруг ФИФА разгорелся масштабный коррупционный скандал, фигурантами которого оказались действующие и бывшие высокопоставленные чиновники организации — всего 42 человека. По данным минюста США, в течение 24 лет руководство ФИФА получило около $150 млн незаконных вознаграждений.

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