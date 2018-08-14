В Казахстане пройдет конкурс снайперов «Золотая сова»

Астана, , 15:07 — REGNUM В Карагандинской области Казахстана на полигоне «Спасск» пройдут VIII международные соревнования снайперских пар «Золотая сова», сообщили 14 августа в пресс-службе министерства обороны республики.

В конкурсе примут участие военнослужащие из России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Китая, Великобритании, Италии, Бельгии, Афганистана, Пакистана и Индии. Снайперы покажут свое мастерство в стрельбе на различных дистанциях в дневное и ночное время суток.

Напомним, международный конкурс снайперов «Золотая сова» проходит в Казахстане с 2008 года. Розыгрыш кубка проводится под эгидой азиатского форума снайперского искусства.

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