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В Казахстане пройдет конкурс снайперов «Золотая сова»

Политика

В конкурсе примут участие военнослужащие из 11 стран

В Казахстане пройдет конкурс снайперов «Золотая сова»
Уинслоу Хомер. Снайпер. 1862

Астана, 14 августа 2018, 15:07 — REGNUM  В Карагандинской области Казахстана на полигоне «Спасск» пройдут VIII международные соревнования снайперских пар «Золотая сова», сообщили 14 августа в пресс-службе министерства обороны республики.

В конкурсе примут участие военнослужащие из России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Китая, Великобритании, Италии, Бельгии, Афганистана, Пакистана и Индии. Снайперы покажут свое мастерство в стрельбе на различных дистанциях в дневное и ночное время суток.

Напомним, международный конкурс снайперов «Золотая сова» проходит в Казахстане с 2008 года. Розыгрыш кубка проводится под эгидой азиатского форума снайперского искусства.

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