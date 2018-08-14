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В Рязани определился порядок партий в бюллетенях на выборах в гордуму

Политика

Первая в списке – «Справедливая Россия»

В Рязани определился порядок партий в бюллетенях на выборах в гордуму
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Рязань, 14 августа 2018, 15:02 — REGNUM  Партия «Справедливая Россия» займет первую строчку в бюллетене на выборах в Рязанскую городскую думу. Об этом стало известно 14 августа по итогам жеребьевки. На втором месте окажется «Единая Россия», а третью строчку займет партия «Коммунисты России».

Всего в выборах примут участие семь партий. Так, на четвертом месте в бюллетене будет ЛДПР, на пятом — КПРФ, на шестом — «Родина», а на седьмом — «Яблоко».

ИА REGNUM напоминает, что выборы состоятся 9 сентября. Жителям города предстоит избрать 40 депутатов гордумы. Половина из них пройдут в городской парламент по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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