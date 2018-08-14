В Рязани определился порядок партий в бюллетенях на выборах в гордуму

Рязань, , 15:02 — REGNUM Партия «Справедливая Россия» займет первую строчку в бюллетене на выборах в Рязанскую городскую думу. Об этом стало известно 14 августа по итогам жеребьевки. На втором месте окажется «Единая Россия», а третью строчку займет партия «Коммунисты России».

Всего в выборах примут участие семь партий. Так, на четвертом месте в бюллетене будет ЛДПР, на пятом — КПРФ, на шестом — «Родина», а на седьмом — «Яблоко».

ИА REGNUM напоминает, что выборы состоятся 9 сентября. Жителям города предстоит избрать 40 депутатов гордумы. Половина из них пройдут в городской парламент по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанский избирком не допустил до выборов в гордуму единоросса и коммуниста