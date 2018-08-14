На Голанских высотах выставлены посты военной полиции РФ

Дамаск, , 14:58 — REGNUM Вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах появились четыре поста российской военной полиции. Их количество увеличат до шести, сообщил 14 августа журналистам замкомандующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Кураленко пояснил, что посты выставляются перед линией «Браво». Непосредственно в демилитаризованной зоне постов военной полиции нет.

Читайте также: Вопрос выживания Израиля всё больше и больше зависит от России

В ближайшее время будут выставлены еще два поста. В дальнейшем при необходимости их количество могут довести до восьми.

Генерал подчеркнул, что посты военной полиции РФ выставлены с целью содействия миссии ООН в регионе. В дальнейшем посты будут переданы сирийской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее колонна представителей ООН впервые с 2011 года смогла подойти к подножию Голанских высот со стороны Сирии. В этом миссии ООН помогла российская военная полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: Миссия ООН самостоятельно провела патрулирование у Голанских высот