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На Голанских высотах выставлены посты военной полиции РФ

Политика

Посты стоят перед линией «Браво»

Дамаск, 14 августа 2018, 14:58 — REGNUM  Вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах появились четыре поста российской военной полиции. Их количество увеличат до шести, сообщил 14 августа журналистам замкомандующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Кураленко пояснил, что посты выставляются перед линией «Браво». Непосредственно в демилитаризованной зоне постов военной полиции нет.

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В ближайшее время будут выставлены еще два поста. В дальнейшем при необходимости их количество могут довести до восьми.

Генерал подчеркнул, что посты военной полиции РФ выставлены с целью содействия миссии ООН в регионе. В дальнейшем посты будут переданы сирийской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее колонна представителей ООН впервые с 2011 года смогла подойти к подножию Голанских высот со стороны Сирии. В этом миссии ООН помогла российская военная полиция.

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