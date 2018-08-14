Малайзия: Махатхир Мохамад намерен отменить инфраструктурные проекты КНР

Куала-Лумпур, , 14:56 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что он отменит инфраструктурные проекты Китая в своей стране. Решение является частью его усилий по освобождению Малайзии от ловушки внешнего долга. Об этом сообщает Sindonews.

Инфраструктурные проекты оцениваются в миллиарды долларов США.

При этом, 93-летний премьер-министр Малайзии заявил, что хочет поддерживать хорошие отношения с Китаем и приветствует его инвестиции.

Мохатхир Мохамад выступил против китайского проекта газопровода и проекта железной дороги вдоль восточного побережья Малайзия. «Мы считаем, что нам не нужны эти два проекта. Мы полагаем, что это невозможно. Поэтому, если есть такая возможность, мы просто хотим отказаться от этих проектов», — прокомментировал он.

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак вел политику сближения с Китаем. Он достиг договоренности по проекту строительства железной дороги протяженностью 688 километров и двум газопроводам в 2016 году. Однако новое правительство Малайзии приостановило работу над этими амбициозными китайскими проектами.

Махатхир Мохамад призвал Китай уважать свободу движения судов в акватории Южно-Китайского моря, где Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, имеют взаимные территориальные претензии.

Премьер-министр Малайзии предостерег от демилитаризации спорных территорий. «Никаких военных кораблей в зоне территориальных претензий. Пусть они проходят мимо. Это предупреждение для всех. Не создавайте ненужной эскалации», — сообщил он.

Напомним, Мохатхир Мохамад пробудет с официальным визитом в Пекине с 17 по 21 августа.

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