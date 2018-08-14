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Кремль призывает не ровнять под одну гребёнку дела за публикации в соцсетях

Политика

Каждый случай уникален, отметил Песков

Кремль призывает не ровнять под одну гребёнку дела за публикации в соцсетях
Цитата из х/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР
«Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше»

Москва, 14 августа 2018, 14:42 — REGNUM  При рассмотрении уголовных дел, возбужденных за публикации в социальных сетях, необходимо сохраняться здравый смысл. Об этом журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что каждый конкретный случай уникален и его нужно рассматривать отдельно.

«Здесь нельзя говорить какими-то обобщающими фразами, потому что каждый случай уникальный, он либо подпадает под действие законодательства соответствующего, либо не подпадает», — сказал Песков.

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«Невозможно все эти дела, что называется, под одну гребёнку, каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно», — добавил пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, администрация социальной сети «ВКонтакте» анонсировала масштабные реформы в области системы приватности соцсети, призванной защитить пользователей от преследования за репосты. Добавим, что российский рэпер Oxxxymiron раскритиковал законодательство, касающейся уголовной ответственности за публикации в соцсетях, назвав 282 («Экстремизм») и 148 («Оскорбление религиозных чувств») статьи Уголовного Кодекса РФ избыточными. Рэпер считает, что эти статьи не служат безопасности жителей России, а, напротив, выступают инструментом репрессий против них.

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