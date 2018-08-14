Пашинян заверил, что все преступники будут привлечены к ответственности

Ереван, , 14:30 — REGNUM В Республике Армения установлена власть народа, и в Армении нет такой силы, которая была бы в состоянии встать перед властью народа, остановить победу народной революции. Об этом в видеопослании на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, тот, кто попытается стать на этом пути окажется «на помойке истории».

«Хочу вас ещё раз заверить, что в Армении установление законности не имеет альтернативы․ Все лица, совершившие преступления перед государством и народом будут привлечены к ответственности. Хочу также отметить, что в ходе всего этого процесса, наше правительство, наша власть ощущает такую же ответственность перед государственностью, перед народом, перед законностью. Мы организуем весь политический процесс в рамках полученных от народа полномочий и не перейдем эти рамки ни в коем случае, потому что мы не хотим заменить беззакония других собственным беззаконием, мы не хотим присваивать себе украденное другими, мы хотим вернуть украденное другими в госбюджет, чтобы оно служило нуждам народа и государства. Все преступники будут привлечены к ответственности. Каждая копейка, украденная у народа, будет возвращена народу», — сказал Пашинян.

Он также сообщил, что 17 августа на площади Республики пройдет митинг, посвящённый установлению народной власти в Армении 100 дней назад, где будут подведены итоги 100 дней правления, будут даны ответы на многие вопросы.

Апелляционный суд Армении 13 августа, удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и изменил ему меру пресечения, освободив его из-под стражи. Данное решение вызвало негативную реакцию в разных слоях общества. Сегодня, 14 августа, несколько десятков активистов сорвали пресс-конференцию экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

В рамках уголовного дела о кровавых событиях 1−2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. 27 июля суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Экс-президент и его адвокаты утверждают, что в отношении него осуществляется политическое преследование.