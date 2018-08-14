Каталония готова принять в своих портах судно с мигрантами Aquarius

Барселона, Испания, , 14:39 — REGNUM 14 августа глава Женералитета Каталонии Ким Торра предложил три каталонских порта для принятия судна со спасенными мигрантами, пишет газета ABC.

Речь идет о трех портах — Паламос (Жерона), Виланова (Барселона) и Сан-Карлес-де-ла-Рапита (Таррагона). Торра готов принять здесь 141 мигранта, спасенного судном неправительственной организации Aquarius 10 августа у берегов Ливии.

Однако у испанской автономии нет прав делать подобные предложения. Все, что находится в компетенции государства — морское судоходство, испанские воды, миграция и разрешение на вход кораблей в порты — должно проходить через министерство внутренних дел в Испании, пояснили источники в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, судно Aquarius в июне спровоцировало дипломатический конфликт между Францией и Италией, отказавшейся принять его в своих портах. С этого момента в Евросоюзе был остро поставлен вопрос о миграционном кризисе.