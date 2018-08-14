Трамп борется за избирателя – политолог об увеличении военного бюджета США

Москва, , 14:29 — REGNUM Согласившись на увеличение военного бюджета США, глава Белого дома Дональд Трамп рассчитывает одержать победу над своими политическими противниками внутри Америки. Об этом 14 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Важный фактор — это американское общественное мнение, — сказал политолог. — Мы не должны забывать того, что мы являемся свидетелями беспрецедентной политической борьбы, развернувшейся в США накануне президентских выборов и продолжающейся в настоящее время. В этой борьбе обе стороны — и Трамп, и его противники — стремятся выступать в роли «ястребов» и демонстрировать силу. Они оперируют терминологией эпохи холодной войны и маккартизма. В этом смысле увеличение военного бюджета — это тоже элемент борьбы за электорат и демонстрация своей силы во внутриполитической борьбе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка («Единая Россия»), военный бюджет США в его формулировках и статьях расходов демонстрирует намерение подстегнуть гонку вооружений.

«Беспрецедентный по объёму оборонный бюджет США, подписанный президентом Трампом, обозначил внешних противников Вашингтона, в числе которых Россия, Иран, Китай и КНДР», — уверен Железняк.

Также депутат предположил, что, поскольку на борьбу с террористами в Сирии США планируют потратить в разы меньше, чем на сдерживание России в Европе, то, скорее всего, тенденция к расширению НАТО на восток сохранится и в ближайшей перспективе.

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