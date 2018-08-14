«Американский ВПК обогащается на противостоянии Вашингтона и Москвы»

Москва, , 14:16 — REGNUM Военно-промышленный комплекс с успехом воспользовался трендом «вмешательства России» в американские выборы, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя наращивание военного бюджета США.

«Это результат работы лобби американского ВПК, — сказал Шаповалов. — Естественно, что для военно-промышленного комплекса, для тех концернов, которые занимаются производством военной продукции, для американского генералитета сейчас наступил очень важный момент. Они стремятся воспользоваться ситуацией. Сейчас в тренде «вмешательство России» в американский политический процесс. РФ демонстрирует свою эффективность в военной сфере. Эту совокупность факторов лоббисты из ВПК стремятся продать американскому Конгрессу и американскому президенту, для того чтобы увеличить свою прибыль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новость об увеличении военного бюджета США крайне негативно восприняли не только в РФ, но и в КНР. Так, министерство иностранных дел Китая в очередной раз призвало Вашингтон отказаться от идеи холодной войны.

Кроме того, Китай призвал США «правильно и объективно взглянуть на китайско-американские отношения» и «воздерживаться от выполнения негативных положений, касающихся Китая, с тем чтобы не наносить ущерба китайско-американским отношениям и сотрудничеству в важных областях».

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