Защитников Олега Сенцова в Польше ждут штрафы

Станислав Стремидловский, , 14:19 — REGNUM

Двух старшеклассников из Израиля отправили домой в связи с инцидентом, который произошел в бывшем немецком концентрационном лагере Майданек, передает Dziennik Wschodni (Люблин). Один из них стянул с себя штаны и показал голую пятую точку бывшей казарме, что было оценено как оскорбление памятного места. «Мы подтверждаем, что 10 августа сотрудники службы безопасности задержали гостя из Израиля, который частично разделся на территории концлагеря», — говорит сотрудник государственного музея Майданека Магдалена Петрук. — Компетентные органы определят, как воспринимать возмутительное поведение, которое мы решительно осуждаем, относить ли его к категории оскорбления места памяти и какие дальнейшие юридические шаги будут предприняты». В случае подтверждения этой квалификации гражданину Израиля может быть предъявлено обвинение по статье 261 Уголовного кодекса Польши, она предусматривает штраф или ограничение свободы. По словам представителя комендатуры воеводской полиции в Люблине Анджея Фийолека, старшеклассник признал себя виновным и назвал свое поведение «глупой шуткой». Он объявил о согласии подвергнуться наказанию и передал 1000 злотых для обеспечения взысканий. Инцидент прокомментировало министерство образования Израиля. В его заявлении подчеркивается, что к подобному оно будет относиться «со всей серьезностью». Школьники столкнутся с дисциплинарными санкциями, а их учебное заведение собирается провести подробный анализ случившегося, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.

Спорная политическая акция состоялась 10 августа в Кельце, сообщает Nasze Miasto (Кельце). В этот день проходил матч кубка мира среди юниоров по гандболу, играли сборные России и Японии. До и во время игры перед спортзалом в пикете стояли три активистки с плакатами в поддержку Олега Сенцова (осужденного за терроризм в России — ИА REGNUM ) и членов группы Pussy Riot. «Мы протестуем против задержания Сенцова, который в течение трех месяцев голодает в российском лагере, и требуем освободить еще более 70 политических заключенных», — заявили активистки Ассоциации «Стоп стереотипам». Как сообщила одна из них, Малгожата Маренин, организаторы вызвали полицию. «У нас, трех женщин, проверили документы четыре полицейских, — пояснила Маренин. — Затем они отвели нас в полицейскую машину и предъявили обвинения по статье 51 Кодекса административных правонарушений за нарушение общественного порядка за плакаты «свободу Олегу Сенцову и всем политическим заключенным». Акция активисток вызвала много споров. Многие зрители были возмущены, подчеркнув, что их протест происходил на спортивном мероприятии, в котором участвуют подростки. Свое заявление сделал от имени организаторов директор департамента культуры и спорта мэрии Кельце Артур Соболевский: «Для меня это совершенно непонятно. В Кельце проводится чемпионат мира по гандболу для юниоров до 18 лет, фестиваль молодежного спорта, дружбы и радости, поэтому устраивать в ходе такого мероприятия акцию против задержания политических заключенных — это подмена понятий. Подростки приехали на свой первый взрослый конкурс, и поиск какой-то связи между спортом и политической ситуацией в России — это полное недоразумение». В понедельник, 13 августа, участники акции были допрошены в полицейском участке, где им предъявили обвинения в нарушении общественного порядка. «Дело передано в суд, который примет решение о наказании, каковым может быть ограничение свободы или штраф», — отметил сотрудник пресс-службы комендатуры воеводской полиции в Кельце Артур Майхшак.

Президент отделения Союза украинцев Польши в Люблине Гжегож Купрянович хочет поставить перед польским премьер-министром Матеушем Моравецким важный вопрос, пишет Kurier Lubelski (Люблин). Он хочет знать, являются ли заявления люблинского воеводы Пшемыслава Чарнека официальной позицией правительства. «Комментарии пана Купряновича должны стать предметом изучения прокуратуры, речь идет о возможном преступлении», — заявил Чарнек во время июльских мероприятий в деревне Сахрынь на Холмщине. Тогда президент отделения Союза украинцев Польши в Люблине сказал: «Мы стоим перед памятником памяти жертв жизни жителей Сахрыни и окрестных деревень, погибших трагическим утром 10 марта 1944 года. Стоит напомнить, что более 74 лет назад здесь умерли граждане Республики Польша, украинские православные жители этой земли. Они погибли от рук других граждан Республики Польша, потому что говорили на другом языке, чем большинство языков, имели другую религию. Это преступление против человечества было совершено членами польского народа, партизанами Армии Крайовой, которые являлись солдатами Польского подпольного государства. Мы сожалеем, что память об украинских православных жертвах Холмщины не была удостоена в Сахрыни того же, как в случае с памятью польских жертв Волыни». Именно после этого воевода направил заявление в прокуратуру. Сейчас дело расследует Институт национальной памяти. Сам Купрянович сказал, что такие действия будут препятствовать польско-украинскому диалогу. Он также отметил, что действия Чарнека могут восприниматься «как попытка запугать меньшинства со стороны государственного чиновника», который занимается «манипуляциями» и не ограничился только обращением в правоохранительные органы, а «ведет кампанию в средствах массовой информации, выдвигая обвинения, не будучи судьей или даже прокурором».

Центр мониторинга расистских и ксенофобских инцидентов и фонд «Свобода от религии» подали заявление в прокуратуру на главу гмины Тушув-Народовы Анджея Глаза, рассказывают Super Nowości (Жешув). Руководитель коммуны обвиняется в публичных оскорблениях людей из-за их атеизма. В июне этого года в гмине Тушув-Народовы по инициативе Глаза на зданиях всех школ повесили таблицы с десятью заповедями, Декалог. Фонд «Свобода от религии» призвал снять их. Но войт категорически отказался. Он пояснил, что без Декалога можно воспитать только преступников и бандитов, а он этого не хочет. Глаз также написал письмо в фонд, вызвавшее настоящий шторм. Вот выдержки: «Во имя Христа поляки спасали жизни евреев в час гибели, уготованным им, и многие поляки отдали свою жизнь за евреев. Если бы они были людьми неверующими, то, конечно же, не продемонстрировали бы такого великого героизма. Только в единстве с Богом человек способен одарить других истинным добром… Никто не принуждает атеистов жить среди католиков, которые пытаются жить согласно Декалогу. Однако, на мой взгляд, тем, кто относится с дьявольской ненавистью к Заповедям Божиим, не должно быть места на польской земле, освященной кровью ее сыновей — защитников христианских ценностей и отечества».

В январе 2019 года начнет действовать программа «Квартира для старта», информирует Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение об оказании государственной помощи тем, кто в первые годы будет арендовать жилье. Субсидии составят несколько сотен злотых, их выделение будет возможным в течение 15 лет. Программа была разработана для семей с детьми, молодежи, инвалидов и пожилых людей, которые арендуют жилье. Субсидии предоставят всем, вне зависимости от того, был ли подписан договор съема социального жилья, с жилищным кооперативом или квартира взята в аренду на коммерческом рынке. При этом право на получение средств имеют не только граждане Польши, но и иностранцы, работающие в стране.

Они молоды и уже в долгах, констатирует Głos Wielkopolski (Познань). Поколение 25−35-летних вместо того, чтобы экономить, покупает все, что хочет, немедленно. Они берут кредиты, займы или используют рассрочку, а затем… долги не возвращают. Задолженность молодого поколения составляет 6,51 млрд злотых. В Великопольском воеводстве — более 600 миллионов злотых. В группе 25−30 лет доминируют покупки смартфонов и планшетов, обязательно самых дорогостоящих. Ради этого молодые поляки берут кредит в 2,5−5 тысяч злотых. Затем еще тысячу злотых и еще 2 тысячи, чтобы приобрести домашний кинотеатр или аудиооборудование. Но при этом забывают погасить обязательства или в лучшем случае помнят только про первый взнос. В свою очередь, молодые в возрасте 31−35 лет чаще покупают мебель, бытовую технику, скутеры и мотоциклы. Когда с ними начинают говорить коллекторы, должники часто удивляются тому, что ссуды и рассрочки не заканчиваются первыми двумя платежами, платить нужно в течение нескольких месяцев или даже лет. Однако это не мешает им совершать новые покупки в кредит. При этом, подписывая контракт, предоставляют контактный номер своих родителей.

Gazeta Wrocławska (Вроцлав) публикует репортаж: «Украинские водители в Польше — рабочие или рабы?». Они вынуждены работать на грани закона, здравого смысла и безопасности. Без сна и отдыха, а когда возвращаются под предлогом наказания лишаются своих заработанных денег. Владимир Гусар, как и многие его соотечественники, под воздействием рекламы решил стать водителем в Польше. Он ездит по Западной Европе. «Мы идем нон-стоп, два дня и две ночи. Один парень три дня без сна ехал. Вы не можете поспать, иначе будет наказание. Работодатели относятся к вам так, как если бы вы были рабом. Подписали контракт, нужно ехать», — рассказывает Гусар. Самым сложным у него была поездка из Бремена в Италию, около 1700 километров. «Я слышал все время: быстрее, быстрее! Экспедитор сказал мне, что иначе отправляйся на Украину, нам не нужны такие водители», — вспоминает Владимир. Даже если вынужденные остановки на дороге были по причинам, не зависящим от водителей, его и других штрафовали. Однажды Гусар простоял в пробке из-за ремонта трассы. Но с него все равно удержали. Водители не могли рассчитывать на сон и нормальный отдых. Один из них в течение рабочей недели спал всего восемь часов. Многие из украинских шоферов рассказывают такое. Согласно действующим правилам, водителю нужно предоставлять 11 часов для отдыха и сна. Но владельцы транспортных компаний нарушают требования, шантажируя своих работников увольнением. Состояние автомобилей, за которые усаживают украинских водителей, оставляет желать лучшего. Лысые шины, неисправные тормоза. «Украинцы получают то, что получают. Если будете сражаться с владельцем, ничего не получите. И что вы скажете дома, когда не принесете никаких денег?» — спрашивает Владимир Гусар.