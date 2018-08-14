Стало известно, на что США потратят штраф от Volkswagen

Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Американские власти собираются направить средства, полученные от Volkswagen в качестве уплаты штрафа по «дизельгейту», на развитие электромобильного транспорта. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на министерство энергетики США.

Предполагается, что старый дизельный транспорт будет заменен на электромобили. В первую очередь это коснется школьных и городских маршрутов, также развитие получит сеть колонок для зарядки электромобилей.

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Американские штаты и территории, а также индейские племена получат средства из экологического фонда VW Diesel Emissions Environmental Mitigation Trust, куда поступили «штрафные» $2,9 млрд.

Штатам будут выделены разные суммы, так, 20 из них получат более $50 млн каждый. Калифорнии выделят около $423 млн на модернизацию транспорта, обеспечивающего работу промышленных предприятий и грузовых железнодорожных станций. В Джорджии планируют обеспечить электрошаттлами воздушную гавань Атланты, в Вермонте — перевести на электричество школьные маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году США инициировали разбирательства в отношении Volkswagen. По их итогам немецкая компания призналась в установке на автомобили программного обеспечения, позволявшего манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. Скандал получил название «дизельгейт». Руководство Volkswagen согласилось выплатить США более $20 млрд штрафов и компенсаций.

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