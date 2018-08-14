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Правые партии против принятия Францией 141 беженца с судна Aquarius

Политика

Две французские партии «Республиканцы» и «Национальное объединение» заявили, что Франция не должна принимать 141 беженца с судна Aquarius

Правые партии против принятия Францией 141 беженца с судна Aquarius
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Париж, 14 августа 2018, 14:08 — REGNUM  Две французские партии «Республиканцы» и «Национальное объединение» заявили, что Франция не должна принимать 141 беженца с судна Aquarius, и выступили за то, чтобы Тунис открыл им свои порты. Об этом сообщает Europe1.

Республиканцы выступили за «твердую позицию в этом вопросе». «Принимая мигрантов, мы только поощряем миграцию», — заявил представитель от партии «Республиканцы» Жиль Платрет. Он добавил, что «решать эту проблему должна не только Франция, но и Европа, активизировав свои связи с Африканским континентом».

Напомним, в пятницу, 10 августа, корабль неправительственной организации Aquarius спас 141 человека с ливийского побережья. Половина из них — несовершеннолетние и более трети женщин, в основном из Сомали и Эритреи.

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Миграционный кризис в Европе
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