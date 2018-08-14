Нежелание Анкары поддержать антироссийские санкции высоко оценили в МИД РФ

Москва, , 13:59 — REGNUM Москва оценила отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом на совместной пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Сергей Лавров отметил, что в сфере внешней политики Россия и Турция «проводят независимый курс».

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Напомним, ранее Анкара неоднократно заявляла, что не поддерживает политику санкций против Российской Федерации, так как она наносит ущерб турецкой экономике, а также не намерена присоединяться к антироссийским ограничительным мерам. Как подчеркнул в августе 2017 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его страна не хочет оказаться в этом санкционном переплёте и намерена решать спорные вопросы с помощью диалога.

О том, что Анкара не может себе позволить разорвать отношения с Москвой, даже несмотря на угрозу санкций со стороны США из-за закупки российских ЗРК С-400, в мае 2018 года заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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