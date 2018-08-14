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Правительственные войска освободили афганский город Газни

Политика

При поддержке США

Кабул, 14 августа 2018, 13:59 — REGNUM  Вооруженные силы Афганистана при поддержке Соединенных Штатов взяли под контроль стратегически важный город Газни, сообщает 14 августа Reuters.

В результате продолжительных боев за столицу одноименной провинции погибли сотни афганских военнослужащих, террористы потеряли убитыми свыше 200 боевиков.

Напомним, бои за Газни начались 10 августа, в ходе кровопролитных боев погибли 100 правительственных военнослужащих, порядка 30 мирных граждан, а также свыше 200 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Битва за Газни: в боях с террористами погибли свыше 100 человек

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