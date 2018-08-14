В Кремле раскрыли, о чём поговорят в Берлине Путин и Меркель

Москва, , 13:51 — REGNUM В ходе переговоров в Берлине президент России Владимир Путин обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы, связанные с конфликтами на Украине и в Сирии, а также проблему американских санкций и другие важные мировые проблемы. Об этом 14 августа сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в субботу, 18 августа, Владимир Путин прибудет в Берлин, а затем, после переговоров с Меркель, главы двух государств сделают заявление для прессы.

«Это сверка часов по всем важнейшим проблемам. Это, конечно, и международный круг вопросов, это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии заявляли, что в ходе российско-германских переговоров между Путиным и Меркель будут подниматься вопросы сирийского урегулирования, кризиса в Донбассе и другие «актуальные вопросы внешней политики».