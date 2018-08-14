США остаются самой милитаризированной страной в мире – политолог

Москва, , 13:55 — REGNUM США — это колоссальная военная машина, которая продолжает наращивать свою мощь, убеждён политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обеспокоенность российского МИДа по поводу рекордных ассигнований на новый военный бюджет США.

«И в настоящий момент, и в период холодной войны у США был гигантский военный бюджет, — сказал Шаповалов. — По данным Стокгольмского института проблем мира, этот военный бюджет превышает военные бюджеты крупнейших десяти стран. В этом смысле США остаются самой милитаризованной страной мира, которая тратит на вооружение в относительных и абсолютных показателях рекордные суммы».

Также политолог отметил, что, несмотря на такой зашкаливающий милитаризм, США постоянно постулируют своё стремление к миру.

«США — это крупнейшая военная держава с гигантским военным бюджетом и огромным количеством ядерного оружия, — обратил внимание Шаповалов. — Это страна, у которой около тысячи военных баз за рубежом. Американские войска стоят в десятках европейских и азиатских государств. И во многих из этих стран эти базы находятся с 1945 года и до настоящего времени. Как вошли в Южную Корею или в Германию, так и остались, несмотря на то, что холодная война завершилась, ОВД больше нет, и им не противостоит вооружённая до зубов советская армия».

Более того, Шаповалов констатировал, что самые крупные военные учения проводят США вместе со своими союзниками.

«Открываются новые военные базы, — добавил политолог. — Взять хотя бы страны Балтии, в которых де-факто стоят военные базы в нарушение договорённостей, которые США подписали. Мы видим колоссальную военную машину, которой сейчас предложено ещё больше увеличиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый оборонный бюджет США предусматривает рекордные ассигнования на военные цели, и Москва намерена тщательно изучить этот документ. Об этом 14 августа заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Кроме того, в документе присутствуют положения, относящиеся к выполнению некоторых соглашений между РФ и США в области контроля над вооружениями. В МИД РФ не считают приемлемым такой метод решения проблем, созданных в значительной степени безответственными действиями США.

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