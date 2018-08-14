На российской военной базе в Киргизии прошли международные сборы водолазов

Бишкек, , 13:49 — REGNUM На испытательной базе противолодочного вооружения Военно-морского флота России, расположенной на озере Иссык-Куль в Киргизии, состоялись международные сборы по водолазному делу. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Участие в обучающем мероприятии приняли представители государств-членов Международной организации гражданской обороны: России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Индонезии.

Минобороны России направило на сборы два водолазных катера со спецоборудованием и специалистов-водолазов. Российские военнослужащие продемонстрировали иностранным коллегам новейшие образцы водолазного снаряжения, а также обеспечили спуски под воду в реальных условиях и тренировочные погружения в барокамере.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Киргизии располагаются четыре российских военных объекта:

999-я авиабаза «Кант» — военный аэродром в 20 км от Бишкека, на котором базируются штурмовики Су-25 СМ и вертолеты Ми-8 МТВ. Действует с 23 октября 2003 года;

на котором базируются штурмовики Су-25 СМ и вертолеты Ми-8 МТВ. 954-я испытательная база противолодочного вооружения «Каракол» ВМФ РФ на озере Иссык-Куль;

338-й узел дальней связи ВМФ РФ в селе Чалдовар;

17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы МО РФ в Майлы-Суу.

Отметим, что с 2017 года эти принадлежащие России военные объекты объединены в единую юридическую структуру — «Объединенную российскую военную базу».