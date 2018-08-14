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Лавров прокомментировал отказ Турции поддержать санкции против РФ

Политика

Россия и Турция следуют независимым курсом в сфере внешней политики

Лавров прокомментировал отказ Турции поддержать санкции против РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Анкара, 14 августа 2018, 14:00 — REGNUM  Москва высоко ценит отказ Анкары присоединиться к санкциям против России. Об этом во время пресс-конференции в Анкаре заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Россия и Турция следуют независимым курсом в сфере внешней политики.

Глава МИД России добавил, что обстановка в мире остается тревожной. Мир находится на переломном этапе перехода от биполярных, однополярных схем к полицентричному миропорядку. Это объективная реальность, однако для противодействия ей используются санкции, угрозы и попытки принуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров был приглашен в Анкару для участия в Совещании послов и постоянных представителей Турции. На мероприятие 13−14 августа пригласили председателя Генеральной Ассамблеи ООН и главу МИД Словакии Мирослава Лайчака, главу МИД Судана Мухаммеда Ахмед ад-Дирдири. Лавров встретился в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Российско-турецкие отношения
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