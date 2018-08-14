Железняк: Военный бюджет обозначил врагов США

Москва, , 13:36 — REGNUM Военный бюджет США в его формулировках и статьях расходов демонстрирует намерение подстегнуть гонку вооружений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Беспрецедентный по объёму оборонный бюджет США, подписанный президентом Трампом, обозначил внешних противников Вашингтона, в числе которых Россия, Иран, Китай и КНДР», — отметил Железняк.

Кроме того, так как на борьбу с террористами в Сирии (в частности на вооружение Ирака) Америка намерена потратить в разы меньше, чем на сдерживание России в Европе, парламентарий делает вывод, что тенденция к расширению НАТО на восток сохранится и в ближайшей перспективе».

Одновременно депутат указал на то, что особое внимание к Украине и Грузии, обозначенное в принятом бюджете, направлено скорее на привлечение внимания со стороны России, на которую США пытаются давить намерением включения наших соседей в члены НАТО.

«Любые решения и шаги Альянса, направленные против России, будут требовать нашего адекватного и своевременного реагирования, в том числе на международном дипломатическом уровне и в вопросах обеспечения национальной обороны и безопасности», — заключил он.

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