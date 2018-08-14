Ирак отверг слухи о скором визите премьер-министра в Иран

Багдад, , 13:27 — REGNUM Власти Ирака опровергли слухи о скором визите премьер-министра страны Хайдера аль-Абади в Иран, сообщает 14 августа Anadolu.

«Мы не объявляли ни о каких планах премьер-министра аль-Абади посетить Иран», — говорится в заявлении представителя правительства страны Саад аль-Хадити.

Напомним, правительство Ирака заявило о поддержке санкционной политики Соединенных Штатов в отношении Ирана, что вызвало серьезное напряжение в отношениях между двумя близкими странами.

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