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Ирак отверг слухи о скором визите премьер-министра в Иран

Политика

Два шиитских правительства поссорились из-за американцев

Багдад, 14 августа 2018, 13:27 — REGNUM  Власти Ирака опровергли слухи о скором визите премьер-министра страны Хайдера аль-Абади в Иран, сообщает 14 августа Anadolu.

«Мы не объявляли ни о каких планах премьер-министра аль-Абади посетить Иран», — говорится в заявлении представителя правительства страны Саад аль-Хадити.

Напомним, правительство Ирака заявило о поддержке санкционной политики Соединенных Штатов в отношении Ирана, что вызвало серьезное напряжение в отношениях между двумя близкими странами.

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