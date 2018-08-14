Эрдоган решил ударить США по «айфонам»

Анкара, , 13:12 — REGNUM В ответ на санкции США по делу об аресте пастора Эндрю Брансона власти Турции ограничат ввоз электроники из Соединённых Штатов, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет 14 августа газета Hurriyet.

«Мы будем бойкотировать ввоз электроники из Америки. Если у них есть iPhone — то есть и Samsung. У нас также есть свой собственный (смартфон) Venus Vestel. Мы примем эти меры», — цитирует издание слова турецкого лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в минфине США сообщили о «заморозке» активов турецких министров юстиции и внутренних дел. Ограничения были введены в ответ на арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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