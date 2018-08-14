На Украине предложили «охранять» от России суда в Азовском море

Киев, , 13:09 — REGNUM Суда, следующие в украинские порты «Мариуполь» и «Бердянск», должны сопровождаться военными кораблями, заявил бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебровский, сообщает 14 августа УНИАН.

По его словам, из-за того, что Россия досматривает суда в Азовском море, «страдают» заводы Донецкой области. А чтобы Россия прекратила досматривать суда, Жебровский предложил сопровождать их военно-морским флотом, которого у Украины нет.

«У Украины есть проблема по поводу того, что нет у нас там военного флота», — сказал Жебровский.

Он добавил, что Киеву следует попросить денежные средства и бронекатера у ЕС и США, чтобы реализовать план по сопровождению судов.

Напомним, Россия досматривает суда в Азовском море совершенно законно, о чем говорит соглашение между Россией и Украиной 2004 года.