Вторник, 14 Августа 2018 года
13:51:26 МСК

Турция объявит бойкот американской электронике

Политика

Экономическое противостояние набирает обороты

Анкара, 14 августа 2018, 12:55 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна объявит бойкот поставкам электроники из Соединенных Штатов, сообщает 14 августа Anadolu.

«Мы будем бойкотировать электронные товары из Америки», — отметил Эрдоган, обвинив Вашингтон в использовании против Анкары методов, направленных на дестабилизацию общества.

Напомним, после того как власти Турции арестовали американского пастора, Вашингтон ввел санкции в отношении некоторых турецких министров. Однако на этом США не остановились: были подняты пошлины на алюминий и сталь с 20% до 50%, что вызвало обвал курса турецкой лиры.

Читайте ранее в этом сюжете: Daily Sabah: Давя на Турцию, США предают блок НАТО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турция и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить