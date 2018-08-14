Турция объявит бойкот американской электронике

Анкара, , 12:55 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна объявит бойкот поставкам электроники из Соединенных Штатов, сообщает 14 августа Anadolu.

«Мы будем бойкотировать электронные товары из Америки», — отметил Эрдоган, обвинив Вашингтон в использовании против Анкары методов, направленных на дестабилизацию общества.

Напомним, после того как власти Турции арестовали американского пастора, Вашингтон ввел санкции в отношении некоторых турецких министров. Однако на этом США не остановились: были подняты пошлины на алюминий и сталь с 20% до 50%, что вызвало обвал курса турецкой лиры.

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