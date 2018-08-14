Вторник, 14 Августа 2018 года
13:46:53 МСК

Эммануэль и Брижит Макрон посетили резиденцию герцога Люксембургского

Политика

Президентская чета была приглашена на ужин герцогом Люксембургским Анри и его супругой Марией Терезой

Эммануэль и Брижит Макрон посетили резиденцию герцога Люксембургского
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Люксембург, 14 августа 2018, 12:51 — REGNUM  Президентская чета была приглашена на ужин герцогом Люксембургским Анри и его супругой Марией Терезой, сообщает Europe1.

По сообщению Елисейского дворца, ужин состоялся в воскресенье вечером, 12 августа, в резиденции Великого герцога Люксембургского, расположенной в нескольких километрах от замка Форт Брегансон, где сейчас отдыхает президентская чета.

С 1945 года существует традиция, согласно которой глава государства Франции, находящийся в Форт Брегансоне, непременно должен встретиться «со своим ближайшим соседом».

Напомним, Великий герцог Анри со своей супругой находились с визитом 19 марта 2018 года в Елисейском дворце. Этот визит стал первым государственным визитом во Францию суверенного Люксембурга за последние 40 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить