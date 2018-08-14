Имран Хан выразил солидарность Турции

Исламабад, , 12:48 — REGNUM Наиболее вероятный кандидат на должность премьер-министра Пакистана Имран Хан выразил солидарность с Турцией по поводу финансовых сложностей, сообщает 14 августа Anadolu.

«От имени народа Пакистана и от себя лично, хочу, чтобы президент Эрдоган и народ Турции знали, что мы молимся о том, чтобы они преодолели возникшие у них экономические трудности», — подчеркнул Хан.

Напомним, президент США Дональд Трамп повысил пошлины на турецкий алюминий и сталь с 20% до 50%, что стало причиной серьезных экономических затруднений для Анкары.

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