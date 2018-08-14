Москву тревожат рекордные расходы США на оборону

Москва, , 12:47 — REGNUM Новый оборонный бюджет США предусматривает рекордные ассигнования на военные цели. Москва тщательно изучит этот документ, заявил 14 августа журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Настораживает выделение на военные цели около $720 млрд. Это беспрецедентная сумма, пояснил дипломат.

Кроме того, в документе присутствуют положения, относящиеся к выполнению некоторых соглашений между РФ и США в области контроля над вооружениями. В МИД РФ не считают премлемым такой метод решения проблем, созданных в значительной степени безответственными действиями США, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД назвали причины санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы. Дело в том, что США теряют ресурсы для дальнейшего развития и выхода из кризисов, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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