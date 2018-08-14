Гражданин Кувейта предложил материальную помощь Турции

Анкара, , 12:44 — REGNUM Гражданин Кувейта египетского происхождения пожелал пожертвовать украшения своей супруги для поддержания курса турецкой лиры, сообщает 14 августа Anadolu.

Прибыв в турецкое посольство, человек рассказал о своей беспредельной любви к Турции и желании пожертвовать ради нее всеми своими сокровищами.

Дипломаты поблагодарили гражданина за столь самоотверженный поступок, но принять ценности отказались.

Напомним, в результате санкций, введенных США в отношении Турции, курс турецкой лиры значительно упал. Причиной очередного охлаждения в отношениях стал арест в Турции американского пастора.

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