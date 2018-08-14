Можно ли победить коррупцию без прямого вмешательства президента Киргизии?

Бишкек, , 12:38 — REGNUM Коррупция в энергетической сфере достигла своего пика во времена правления Курманбека Бакиева (президента Киргизии, свергнутого в апреле 2010 года — ИА REGNUM ). Об этом заявил бывший член совета директоров госкомпании «Северэлектро» Сапарбек Аргынбаев, выступая на заседании тематического круглого стола.

«Тогда в кассы привозили и увозили из них пакеты с деньгами, половина выработанной электроэнергии просто расхищалась. Большие объемы воды продавали за рубеж за бесценок», — сказал он.

И добавил, что ситуацию с повальной коррупцией в энергетике изменить в лучшую сторону вряд ли удастся без прямого вмешательства президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

В свою очередь прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Рамазан Ибраимов сообщил, что в период с 2010 по 2017 год правоохранительные органы Киргизии возбудили 307 уголовных дел по фактам коррупции и хищений в энергетическом секторе.

По его словам, за этот период в суд было направлено 175 таких уголовных дел, расследование еще 86 дел прекращено. При этом обвинительные приговоры судебные органы вынесли в отношении 104 человек, одного фигуранта уголовного дела оправдали, и 63 дела прекратили.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в рамках уголовного дела, связанного с модернизацией Бишкекской ТЭЦ, были арестованы бывшие премьер-министры Киргизии Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, экс-мэр киргизской столицы Кубанычбек Кулматов и еще семь бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны.

Всех их обвиняют в коррупции.