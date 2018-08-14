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Итальянский министр: Смена режима в ЕС будет сопоставима с распадом СССР

Политика

Сторонники национальных суверенитетов уверены в своей победе в мае 2019 года

Рим, 14 августа 2018, 12:29 — REGNUM  Следующие выборы в Европарламент, которые пройдут в 2019 году, закончатся убедительной победой сторонников национальных суверенитетов, заявил в интервью Il Foglio во вторник, 14 августа, министр по делам семьи правительства Италии Лоренцо Фонтана.

«Мир Обамы и Драги (Марио Драги, глава европейского Центробанка — прим. ИА REGNUM ), другими словами — истеблишмент последних лет, будет смещен», — сказал Фонтана.

Смена режима в ЕС станет «подлинным землетрясением», сравнимым «с крахом Советского Союза», добавил министр.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. Сторонники национальных суверенитетов, в том числе и итальянская «Лига», членом которой является министр Фонтана, уверены, что по итогам этих выборов состав парламента ЕС подвергнется кардинальным изменениям.

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