Суд запретил вице-кацлеру Австрии публиковать чужие фотографии

Вена, , 12:31 — REGNUM Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе проиграл суд телеканалу ORF по делу о нарушении авторских прав. Это дело может стать прецедентом, который отразится на всех пользователях социальных сетей, пишет газета Kurier 14 августа.

В феврале 2018 года Штрахе опубликовал на своей странице в Facebook запись: «Есть место, где ложь превращается в новости. Это ORF». К публикации он добавил фотографию ведущего телеканала Армина Вольфа, права на которую принадлежали ORF. Штрахе впоследствии извинился перед Вольфом за грубость, однако суд уже возбудил дело о нарушении авторских прав.

Суд запретил Штрахе впредь публиковать фотографии, которые он незаконно использовал, а ORF требует, чтобы политик публично признался в нарушении авторского права. Судья постановил, что Штрахе «дал неверное представление о том, что он получил согласие автора фото», должен объяснить это.

Адвокат средств массовой информации Марго Рест предупреждает, что это решение суда может в будущем быть применено к аналогичным делам, а также отразиться на частной жизни. То есть любой, кто публикует в социальных сетях не личные, сделанные своими руками снимки, может оказаться на месте Хайнца-Кристиана Штрахе.

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