Военные Израиля арестовали 16 палестинцев, в том числе двух женщин

Тель-Авив, , 12:30 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля арестовали 16 палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 14 августа Anadolu.

Среди арестованных были две женщины, в том числе и супруга одного из палестинских законодателей. Во время ареста произошли столкновения, в ходе которых четверо палестинцев получили ранения.

Напомним, военные еврейского государства регулярно совершают рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, арестовывая палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности.

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